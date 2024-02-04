"Довбик травмировал колено во время одной из тренировок команды. Первые тесты подтвердили травму мениска коленного сустава. Согласно первоначальным прогнозам травма показалась серьезной и прогнозировался вылет игрока до конца сезона + потенциальный пропуск старта Евро.

Довбик лично прокомментировал слухи о тяжелой травме и риске вылететь до конца сезона

Напомню, относительно травм мениска выделяют 3 степени повреждения:

– 1 степень – легкий надрыв, консервативное лечение (от нескольких недель до 2 месяцев).

– 2 степень – может быть и консервативное и оперативное лечение.

– 3 степень – всегда операция (если часть или полный мениск удаляют, то восстановление длится около 1-2 месяцев. Если же мениск сшивают, то оно может растянуться до 3-4 месяцев).

Так или иначе травма мениска – это серьезная проблема. Ждем больше подробностей и держим кулаки за Артема, чтобы все обошлось", – написал Бабелюк в своем Telegram-канале.

Напомним, Довбик не попал в заявку на матч 23-го тура Ла Лиги против Реал Сосьедада, чем изрядно напугал болельщиков. Впоследствии появились слухи о травме колена украинца и возможном вылете до конца сезона. Артем поспешил успокоить всех, отметив, что действительно получил повреждение мениска, но не планирует засиживаться в лазарете.

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