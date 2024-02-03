Жирона может остаться без своего лучшего бомбардира Артема Довбика на длительное время.

Украинский форвард не попал в основной состав на матч против Реала Сосьедада. Пресс-служба Жироны сообщила, что у Артема Довбика проблемы со здоровьем.

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Как сообщает Mundo Deportivo, украинец травмировал колено на тренировке накануне игры. Первые оценки повреждения были неутешительными, указывая на проблемы с мениском. Если тесты подтвердят диагноз, то Артем Довбик пропустит остаток сезона.

Напомним, что украинский нападающий присоединился к Жироне летом 2023 года. Довбик сыграл в 24 матчах за каталонскую команду, забив 14 голов и отдав семь ассистов. Артем – лучший бомбардир Жироны и один из самых результативных игроков Ла Лиги.

Стоит заметить, что Довбик является основным игроком сборной Украины, которая в марте сыграет в плей-офф за выход на Евро-2024. Если степень травмы подтвердят, то Артем не сможет помочь побороться за путевку команде Реброва.

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