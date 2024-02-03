"Довбик испытывает определенный дискомфорт со вчерашнего дня. Он плохо себя чувствовал, и мы дали ему отдых, чтобы он вернулся как можно быстрее.

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Реал – команда, которая лучше всего прессингует в спринтах, и Артем является важным игроком в этих дуэлях. Мы искали решение", – цитирует Мичела Marca.

Напомним, что Артем Довбик пропускает матч против Реал Сосьедада из-за травмы. Испанские СМИ сообщили, что у украинца проблемы с мениском. Если диагноз подтвердится, то Артем рискует пропустить остаток сезона.

Довбик сыграл за Жирону в 24 матчах во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 7 ассистов.

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