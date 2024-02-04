Украинец пропустил матч против Реал Сосьедада из-за травмы колена. Издание Mundo Deportivo напугало новостью, что Довбик может вылететь до конца нынешнего сезона. Сам Артем предположил, что пропустит не больше месяца. Мичел еще больше верит в силу организма подопечного.

Довбик лично прокомментировал слухи о тяжелой травме и риске вылететь до конца сезона

"Травма Довбика совсем незначительная. Если бы матч был во вторник, то он мог бы сыграть", – ошеломил главный тренер Жироны.

Следующий матч для каталонцев суперважный – выезд к Реалу 10 февраля. "Сливочные" могут оторваться на 4 очка, если сегодня одолеют Атлетико в дерби.

Жирона без Довбика не смогла одолеть Сосьедад – судьи отменили чистый гол каталонцев, Лунин получил шанс уйти в отрыв