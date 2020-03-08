"Кое-кому нужно понять, что это АПЛ": Моуринью имеет претензии к игроку Тоттенхэма после очередной потери очков

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью подытожил матч с Бернли, в котором "шпоры" вновь потеряли очки.

"Уровень Лукаса Моуры и Джованни Ло Чельсо сыграл решающую роль. Я хочу, но не могу сказать кое о чем. В первом тайме у нас было кое-что, чего не было во втором. Во втором мы стали играть намного лучше. Но не спрашивайте подробности, не могу сказать.

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Лукас Моура, Ло Чельсо, Алли, Бергвейн – они были уставшими и сыграли так, как вы видели. Но я ожидал, что игроки, которые не так устали, дадут команде больше. Кое-кому следует понять, что это АПЛ. Впервые в гостях у Бернли, новый опыт. Надеюсь, в следующем сезоне этот игрок сможет сыграть прекрасно (речь идет о Танге Ндомбеле, которого Моуринью заменил в перерыве, – прим).

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Я должен работать над тем, чтобы команда играла лучше. Но тренерам необходимо, чтобы игроки помогали им в работе над своим развитием.

Ндомбеле? Надеюсь, он использует каждую минуту на поле в АПЛ для того, чтобы стать лучше. Много замечательных игроков испытывали трудности в первом сезоне в другой стране. У него огромный талант, но он должен понимать, что нужно играть гораздо лучше, что я не могу и дальше предоставлять ему игровое время, поскольку выступления команды гораздо важнее", – цитирует Моуринью ВВС.

Напомним, Тоттенхэм приобрел Ндомбеле у Лиона летом прошлого года. Французский хавбек обошелся "шпорам" в 60 млн евро. В текущем розыгрыше АПЛ он сыграл 19 матчей и забил 2 гола.

Для Тоттенхэма матч против Бернли стал 5 подряд, в котором команда не смогла одержать победу. Лондонцы пока занимают 8 место в АПЛ.

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