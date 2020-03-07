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Ливерпуль дома одолел Борнмут: 29-й тур АПЛ, суббота

16:38 48 Читати українською
Ливерпуль дома одолел Борнмут: 29-й тур АПЛ, суббота
Ливерпуль – Борнмут – 2:1 / Фото из открытого источника

Борнмут на выезде уступил Ливерпулю. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии, 29-й тур

Ливерпуль – Борнмут – 2:1

Голы: Салах, 25 , Мане, 33 – Уилсон, 9

Арсенал – Вест Хэм – начало в 17:00

Вулверхэмптон – Брайтон – начало в 17:00

Кристал Пелас – Уотфорд – начало в 17:00

Саутгемптон – Ньюкасл – начало в 17:00

Шеффилд Юнайтед – Норвич – начало в 17:00

Бернли – Тоттенхэм – начало в 19:30

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Ливерпуль после 3-х поражений в последних 4-х матчах принимал Борнмут. Гостям удалось открыть счет уже на 9-й минуте. Биллинг с Лермой разыграли блестящую комбинацию в штрафной, а Уилсон замкнул. Мерсисайдцы стремились отыграться и на 25-й им это удалось. Мане перехватил мяч после ошибки защитника и отдал на Салаха, который низом пробил точно под левую стойку. А под занавес тайма хозяевам удалось выйти вперед. Ван Дейк перехватил мяч в центре поля и отдал диагональ на Мане, который вышел один на один с вратарем и легко перебросил его – 2:1.

Во второй половине встречи более заметными выглядели мерсисайдцы. На 76-й Мане был близок к тому, чтобы забить, но мяч попал в перекладину. Было еще несколько опасных моментов, но, в конце концов, до финального свистка счет не изменился. Благодаря этой победе Ливерпуль с 82-ю очками занимает первое место в чемпионате, зато Борнмуту, который занимает восемнадцатое место с 27-ю пунктами, не удалось выйти из зоны вылета.

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