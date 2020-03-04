Кейн может покинуть Тоттенхэм – "шпоры" уже установили цену на форварда

Нападающий сборной Англии Харри Кейн стремится завоевывать титулы и ради этого может сменить клуб и даже чемпионат.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн летом планирует рассмотреть различные варианты продолжения карьеры, в том числе и уход из лондонского клуба, сообщает издание The Telegraph.

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Форвард сборной Англии не уверен, что "шпоры" в своем нынешнем состоянии способны реально претендовать на трофеи. Ухудшить ситуацию может также непопадание команды в Лигу чемпионов, что значительно сократит трансферный бюджет и, как следствие, перспективы завоевать новые титулы.

Руководство клуба хочет удержать своего забивного нападающего, однако, если Кейн все же решит уйти из клуба – лондонцы будут просить за его трансфер 172,3 млн евро.

Напомним, Харри – воспитанник Тоттенхэма. За главную команду он выступает с 2009 года. Его контракт со "шпорами" рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 150 млн евро.

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