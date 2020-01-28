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"Мы с друзьями только посмеялись над этим", – Ндомбеле ответил на слухи о конфликте с Моуринью

08:00 47 Читати українською
"Мы с друзьями только посмеялись над этим", – Ндомбеле ответил на слухи о конфликте с Моуринью
Танге Ндомбеле / Getty Images

Хавбек Тоттенхэма Танге Ндомбеле рассказал о своих отношениях с главным тренером Жозе Моуринью.

Француза рассмешила информация о конфликте с "Особенным", которая ранее появилась в прессе.

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"Друзья рассказали мне о пресс-конференции, на которой Моуринью вспоминал меня. Мы только посмеялись над этим. У меня нет никаких проблем с тренером", – подчеркнул Ндомбеле в интервью Telefoot.

Напомним, французский хавбек перешел в Тоттенхэм из Лиона летом 2019 года за 60 млн евро. В текущем сезоне он сыграл 13 матчей в АПЛ и забил 2 гола, однако пропустил почти весь январь из-за проблем с пахом.

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Теги
Англия Танге Ндомбеле Танге Ндомбеле Тоттенхэм Тоттенхэм Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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