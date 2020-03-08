"Декому треба зрозуміти, що це АПЛ": Моурінью має претензії до гравця Тоттенхема після чергової втрати очок

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью підсумував матч з Бернлі, у якому "шпори" знову втратили очки.

"Рівень Лукаса Моури і Джовані Ло Чельсо зіграв вирішальну роль. Я хочу, але не можу сказати про дещо. У першому таймі у нас було дещо, чого не було в другому. У другому ми стали грати набагато краще. Але не питайте про подробиці, не можу сказати.

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Лукас Моура, Ло Чельсо, Аллі, Бергвейн – вони були втомленими і зіграли так, як ви бачили. Але я очікував, що гравці, які не так втомилися, дадуть команді більше. Декому слід зрозуміти, що це АПЛ. Вперше в гостях у Бернлі, новий досвід. Сподіваюся, в наступному сезоні цей гравець зможе зіграти прекрасно (йдеться про Танге Ндомбеле, якого Моурінью замінив у перерві, – прим).

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Я повинен працювати над тим, щоб команда грала краще. Але тренерам необхідно, щоб гравці допомагали їм у роботі над своїм розвитком.

Ндомбеле? Сподіваюся, він використовує кожну хвилину на полі в АПЛ для того, щоб стати кращим. Багато чудових гравців мали труднощі у першому сезоні в іншій країні. У нього величезний талант, однак він повинен розуміти, що потрібно грати набагато краще, що я не можу і далі надавати йому ігровий час, оскільки виступи команди набагато важливіші", – цитує Моурінью ВВС.

Нагадаємо, Тоттенхем придбав Ндомбеле у Ліона влітку минулого року. Французький хавбек обійшовся "шпорам" у 60 млн євро. У поточному розіграші АПЛ він зіграв 19 матчів і забив 2 голи.

Для Тоттенхема матч проти Бернлі став 5 поспіль, у якому команда не змогла здобути перемогу. Лондонці наразі посідають 8 місце в АПЛ.

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