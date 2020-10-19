"Эти ситуации всегда похожи. Игроки хотят побыть наедине с собой в такие моменты, справиться с первыми ощущениями самостоятельно. Я достаточно долго нахожусь в профессии, чтобы знать это. Я тоже получал травмы, у меня, если не ошибаюсь, была точно такая же травма. Это не то время, когда тебе хочется поговорить.

"Я принимаю этот вызов": ван Дейк начал восстановление после тяжелой травмы

Конечно, мы находимся на связи. Мы рядом, и он знает это. Мы будем ждать его, как хорошая жена ждет мужа из тюрьмы. Мы сделаем все, что возможно, чтобы облегчить этот момент для него", – поделился Клопп в комментарии официальному сайту Ливерпуля.

Напомним, что Вирджил ван Дейк травмировался и был заменен в дерби с Эвертоном и выбыл на длительный срок из-за повреждения крестообразных связок колена и неизбежной операции. По пессимистическим прогнозам, в сезоне 2020/21 он больше не сыграет.

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