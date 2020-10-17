Защитник английского Ливерпуля Вирджил ван Дейк получил травму в ходе мерсисайдского дерби против Эвертона в 5-м туре английской Премьер-лиги.

Центрбек травмировался в первом тайме поединка против "ирисок".

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На 6-й минуте кипер Эвертона Джордан Пикфорд жестко въехал в ван Дейка во время стандарта. После столкновения и первой помощи медиков нидлерландец не сумел продолжить игру. Его заменил Джо Гомес. Степень серьезности повреждения ван Дейка пока неизвестна.

К слову, первый тайм мерсисайдского дерби завершилось вничью 1:1. Уже в следующую среду Ливерпулю предстоит первый матч группового этапа ЛЧ против амстердамского Аякса.

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Столкновение Пикфорда и ван Дейка / AFP: