Ван Дейк травмировался и был заменен в дерби с Эвертоном
Защитник английского Ливерпуля Вирджил ван Дейк получил травму в ходе мерсисайдского дерби против Эвертона в 5-м туре английской Премьер-лиги.
Центрбек травмировался в первом тайме поединка против "ирисок".
Умышленно сломал конкурента и пролетел мимо заявки из-за сотрясения мозга – шокирующее признание воспитанника Ливерпуля
На 6-й минуте кипер Эвертона Джордан Пикфорд жестко въехал в ван Дейка во время стандарта. После столкновения и первой помощи медиков нидлерландец не сумел продолжить игру. Его заменил Джо Гомес. Степень серьезности повреждения ван Дейка пока неизвестна.
К слову, первый тайм мерсисайдского дерби завершилось вничью 1:1. Уже в следующую среду Ливерпулю предстоит первый матч группового этапа ЛЧ против амстердамского Аякса.
Ліверпулю кинули виклик сусіди – Хамес і Анчелотті рвуть АПЛ і готові зняти 10-річне прокляття
Столкновение Пикфорда и ван Дейка / AFP: