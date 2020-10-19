"Сегодня днем я встретился с ведущим специалистом, чтобы начать процесс планирования мельчайших деталей моей реабилитации после вчерашнего инцидента.

Ливерпуль раскрыл детали травмы ван Дейка – защитник выбыл на неопределенный срок

Ныне я полностью сфокусирован на восстановлении и сделаю все возможное, чтобы вернуться на поле как можно скорее. Несмотря на очевидное разочарование, я твердо верю, что в трудностях скрыты возможности, и с Божьей помощью я вернусь, стану лучше и сильнее, чем когда-либо до этого момента.

В футболе, как и в жизни, все происходит не просто так, и важно сохранять настрой, несмотря на взлеты и падения. С помощью моей жены, детей, семьи и каждого в Ливерпуле я готов к этому испытанию", – написал защитник в своем твиттере.

Напомним, что Вирджил ван Дейк травмировался и был заменен в дерби с Эвертоном и выбыл на длительный срок из-за повреждения крестообразных связок колена и неизбежной операции. По пессимистическим прогнозам, в сезоне 2020/21 он больше не сыграет.

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