"Ці ситуації завжди схожі. Гравці хочуть побути наодинці з собою в такі моменти, впоратися з першими відчуттями самостійно. Я досить довго перебуваю в професії, щоб знати це. Я теж отримував травми, у мене, якщо не помиляюся, була точно така ж травма. Це не той час, коли тобі хочеться поговорити.

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Звичайно, ми перебуваємо на зв'язку. Ми поруч, і він знає це. Ми будемо чекати його, як хороша дружина чекає свого чоловіка з в'язниці. Ми зробимо все, що можливо, щоб полегшити цей момент для нього", – поділився Клопп у коментарі офіційному сайту Ліверпуля.

Нагадаємо, що Вірджил ван Дейк травмувався і був замінений у дербі з Евертоном і вибув на тривалий термін через ушкодження хрестоподібних зв'язок коліна та неминучу операцію. За песимістичними прогнозами, у сезоні 2020/21 він більше не зіграє.

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