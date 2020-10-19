1. Мерсисайдське дербі виграв VAR. Поєдинок лідера АПЛ проти чинного чемпіона не приніс задоволення. Все через суддів. Пікфорд на старті матчу покалічив ван Дейка, але замість покарання (сумнівний офсайд ВВД повністю реабілітував стрибок голкіпера в ноги) отримав роль головного героя. Евертон тримався гідно: Хамес знову асистував, а Калверт-Льюїн першим у топ-лігах настріляв 10 голів у сезоні. Однак на зняття 10-річного прокляття "іриски" не награли. Ліверпуль був сильнішим та забив переможний гол, який скасували через ідіотизм VAR. Ні Клопп, ні ми, ні навіть фани Евертона не зрозуміли, чому в Мане офсайд. Це могла б бути піррова перемога "червоних" з травмами ван Дейка та Алькантари, але перемогу вкрали.

2. Розчарування перед Класіко. Реал і Барселона дружньо зіграли у рожевій формі на підтримку боротьби з раком грудей, а свою боротьбу на полі програли – заслужені фіаско 0:1 від Кадіса та Хетафе відповідно. Кадрові втрати не можуть бути виправданням. Фаворити виглядали вбого і створили менше за скромних суперників. Зідан помилився з вибором складу, пропустив у дебюті поєдинку (щастя, що лише раз) та замінив у перерві 4-х, але стало не набагато краще. Барса постраждала від грубощів Хетафе, віри Кумана в Грізманна (зовсім не йде гра у француза) та необов'язкового пенальті, проте все одно не награла на перемогу. Через тиждень – Ель Класіко, яке ризикує розчарувати. А такий Мадрид у середу може створити приємний сюрприз Шахтарю.

3. Челсі виправдовує всі очікування після трансферної кампанії на 250 млн. Порядок попереду, цирк позаду. Чергові драматичні 3:3 для Лампарда та подароване Саутгемптону очко. В атаці "пенсіонерів" працювала банда з Бундесліги: Вернер оформив 2+1, Хаверц забив дебютний м'яч в АПЛ, Пулішіч віддав ключовий пас перед третім голом. Втім, трьох забитих мало, коли в обороні абсолютний треш. Кепа, Зума і Крістенсен не відповідають рівню Челсі. Нічого дивного, що вони знову наварили біля власних воріт. Окрім цього, є й структурні проблеми із захистом. А клуб і тренерський штаб вперто ігнорують ситуацію.

4. Парадоксальний Моурінью та нічний жах Бейла. Тоттенхем забиває найбільше в АПЛ, але не може нормально відзахищатися. Ми точно про команду Жозе говоримо? Висока результативність продиктована класною формою Кейна, який зараз грає глибше, та дикою реалізацією Сона. 80% голів "шпор", зокрема 3 м'ячі Вест Хему за 15 стартових хвилин, забив цей дует. Останні 15 хвилин поєдинку також були вогняними, але вже для "молотобійців". Вони дивом забили 3 у відповідь, відновивши справедливість – Тоттенхем не домінував. Прямо перед магічним камбеком на полі з'явилися Бейл і Ярмоленко. Українець став другорядним персонажем казки, а блудного валлійського сина АПЛ зустріла смачним ляпасом.

Тоттенхем – Вест Хем: болючий удар для Моура, божественний дует "шпор", Ярмоленко з Бейлом у тіні історичного порятунку

5. Ібрагімовіч скинув корону, але залишився королем Мілана. COVID-19 не встояв у битві з 39-річним Златаном, а відразу після виходу з лазарету швед здолав ще й Інтер, ставши найстаршим голеодором в історії Дербі делла Мадонніна. Швидкий дубль Ібри все вирішив – знекровлений коронавірусом суперник (5 хворих) не знайшов гідної відповіді. Інтер поступово передає статус головного фаворита на скудетто "червоно-чорним" сусідам, які з березня протягом 20 матчів не знають гіркоти поразок. Мілан очолює турнірну таблицю Серії А з ідеальними показниками та виграє виїзне дербі вперше за 10 років. Невже віра в Стефано Піолі принесе успіх?

Інтер – Мілан: посткоронавірусний Ібрагімовіч дублем приніс перемогу – "россонері" вперше за 5 років виграли дербі

6. Гвардіола та Артета розіграли шахову партію. Вчитель виявився трішечки умілішим – Манчестер Сіті переграв Арсенал. Неймовірно нудний матч для простого вболівальника. Затяжні атаки без загострення, постійні зміни позицій футболістів з метою отримати мінімальну перевагу над суперником і нуль вогню. Люди сіли перед екранами подивитися яскравий футбол, а побачили шаховий поєдинок, де опоненти чітко знають, який наступний хід, і грамотно на нього реагують. Артета програв, але критикувати його на початку сезону не варто. Здається, він витискає максимум.

7. Полярні наслідки для Наполі та Юве після кабінетного рішення. Неаполітанцям присудили технічну поразку за скандальну неявку в Турин, але безпосередньо на полі у них ніхто не може відібрати очки. Зламалася навіть люба всім Аталанта – Гаттузо розібрав її пресинг на молекули. Грамотний вихід з оборони, прекрасні Осімхен і Лосано. Як наслідок – 4 голи та повна домінація до перерви. Маліновський замінив Ілічіча, який повернувся після депресії, але був блідою копією себе самого. Рятувати щось вже було пізно. Ювентус перед виїздом у гості до Динамо втратив Роналду через коронавірус і зіграв експериментальним складом проти Кротоне, але це не пояснює слабкий нічийний футбол з аутсайдером. У матчах Наполі та Юве була ще одна спільна риса – в обох забили нігерійці (Осімен і Сімі), а після голів закликали припинити в Нігерії поліцейське насилля.

8. Екс-вожак підписав Валенсії вирок. Дані Парехо ще в липні виводив "кажанів" на матчі з капітанською пов'язкою, а цієї неділі ефектним дебютним голом за Вільяреал поховав колишніх партнерів. У міжсезоння Валенсія його позбулася. І не тільки його, а ще Родріго, Феррана Торреса та Коклена. Але якщо за інших клуб отримав компенсації, то капітан пішов безкоштовно. Валенсія виграла два з 6 стартових матчів Ла Ліги – логічний наслідок самодурства Пітера Ліма. Парехо тим часом з Вільяреалом підібрався до першого місця. В Унаї Емері хороша команда з претензіями на єврокубки.

9. Лєвандовскі та Нагельсманн взяли вершини – в Бундеслізі все устаканилося. РБ Лейпциг у центральному матчі німецького вікенду обіграв Аугсбург і залишився одноосібним лідером. Зінченку можна радіти, що вижив з Ман Сіті Анхеліньо – іспанець у вогні. Баварія розгромила Армінію зусиллями Мюллєра (2+1) та Лєвандовскі (2+1). Суботній дубль вивів Роберта в топ бомбардирського заліку. Дортмунд ледь-ледь обіграв Хоффенхайм завдяки голу Ройса, який відзначився в чемпіонаті вперше з лютого. Чільна трійка Бундесліги – Лейпциг, Баварія, Борусія Д – вже сформувалася. Гладбах, якому незабаром грати з Шахтарем, зовсім не вражає: одна перемога за 4 тури та невиразна гра в атаці.

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Zudem hat @lewy_official dank seines Treffers gestern gegen Bielefeld gegen alle 18 aktuellen Bundesligisten getroffen - inklusive dem FC Bayern. (OPTA)



️ Die Statistik bezieht sich auf seine letzten 100 Spiele für den FC Bayern (Daten: BBC)#SkyBuli pic.twitter.com/xC1oYBEAXP — Sky Sport (@SkySportDE) October 18, 2020

10. Перевтілення Астон Вілли в ідеал і головні невдахи Англії. Бірмінгемці були на волосині від вильоту з АПЛ, пропустивши в попередньому сезоні більше за всіх (крім безнадійного Норвіча). Після 4 матчів нового сезону вони йдуть без втрат і з найкращою обороною чемпіонату – востаннє таке було 90 років тому. Лише Ліверпуль розмочив ворота Емі Мартінеса. І пошкодував, отримавши у свої 7. Лестер вчора не забивав, тому Вілла обмежилася одним переможним голом (краса від Барклі). Дін Сміт зліпив симпатичний колектив навколо Джека Гріліша. Поточне друге місце – не випадковість. А от 16 сходинка Брайтона – випадковість. "Чайки" грали на рівних з Челсі, дали бій Евертону та відвозили МЮ, однак очок у грандів не відгризли. Цього вікенду був пік невезіння: Брайтон 20 разів вдарив по воротах Крістал Пелас, допустив єдиний удар по своїх з пенальті, але примудрився не виграти. Недобір команди за 5 турів відповідно до системи xPTS – 4,38 бала.

Ганьба Ліверпуля та Ман Юнайтед, божественна Аталанта на фоні скандалу і перша невдача Кумана в Барсі – огляд вікенду