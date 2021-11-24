Киммих сдал положительный тест на коронавирус – он выступал против вакцинации
Коронавирусная эпидемия в мюнхенской Баварии продолжается. Заболел еще один ведущий игрок.
26-летний немецкий защитник сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Bild. Последние несколько дней Киммих находился на изоляции после контакта с больным.
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Ранее Йозуа привлек внимание мирового футбольного сообщества публичным отказом привиться, аргументируя это отсутствием долгосрочных испытаний вакцины. Но недавно он якобы изменил свое мнение.
В текущем сезоне Йозуа Киммих является одним из лидеров "ротен". В его активе 18 матчей во всех турнирах, три гола и четыре ассиста.
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