Коронавирусная эпидемия в мюнхенской Баварии продолжается. Заболел еще один ведущий игрок.

26-летний немецкий защитник сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Bild . Последние несколько дней Киммих находился на изоляции после контакта с больным.

Коронавирус в Баварии: новый случай заболевания, два игрока вернулись к тренировкам

Ранее Йозуа привлек внимание мирового футбольного сообщества публичным отказом привиться, аргументируя это отсутствием долгосрочных испытаний вакцины. Но недавно он якобы изменил свое мнение.

В текущем сезоне Йозуа Киммих является одним из лидеров "ротен". В его активе 18 матчей во всех турнирах, три гола и четыре ассиста.