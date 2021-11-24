26-річний німецький оборонець здав позитивний тест на COVID-19, повідомляє Bild. Останні кілька днів Кімміх перебував на ізоляції після контакту з хворим.

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Раніше Йозуа привернув увагу світової футбольної спільноти публічною відмовою від щепленнящ, аргументуючи це відсутністю довгострокових випробувань вакцини. Та нещодавно він нібито змінив свою думку.

В поточному сезоні Йозуа Кімміх є одним із лідерів "ротен". В його активі 18 матчів у всіх турнірах, три голи та чотири асисти.

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