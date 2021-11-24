Перед матчем чемпіони Німеччини зіштовхнулися з серйозними кадровими проблемами. Як і Динамо рік тому, Баварію підкосив коронавірус. Окрім дискваліфікованого Упамекано, Юліан Нагельсманн у Києві не міг розраховувати ще на сімох гравців, відправлених на карантин. Це – Гнабрі, Кімміх, Зюле, Мусіала, Шупо-Мотінг, Станішіч та Кюїзонс.

У лазареті киян перебуває четверо гравців, але це все – старі втрати, до яких тренерський штаб вже адаптувався.

Базовою схемою обох команд, за традицією, була формація 4-2-3-1, хоча у фазі гри з м'ячем гості переходили на структуру з трьома захисниками. Це відбувалося завдяки асиметричним діям фулбеків. Девіс підіймався по флангу, а Павар формував трійку з центрбеками.

Склад Динамо був прогнозованим. Традиційно лише одна позиція викликала питання. Цього разу функції центрфорварда було покладено на Шкуріна. У Нагельсманна особливо не було вибору. Він випустив відносно оптимальний склад, але був суттєво обмежений у можливості підсилення гри по ходу матчу. Замість Кімміха та Упамекано вийшли Толіссо та Куассі відповідно, а на лаві запасних, крім двох воротарів, були лише чотири польові гравці – Річардс, Сарр, Рока і Тіллман.

Динамо – Баварія – 1:2 (0:2)

Голи: Гармаш, 70 (Циганков) – Лєвандовскі, 14, Коман, 42 (Толіссо)

Динамо: Бущан – Кендзьора (Караваєв, 76), Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук (К), Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена (Гармаш, 46) – Шкурін (Вітінью, 46)

Баварія: Нойєр – Павар, Куассі (Тіллман, 85), Ернандес (Сарр, 46), Девіс – Толіссо, Горецка – Коман (Рока, 67), Мюллєр, Сане (Річардс, 87) – Лєвандовскі

Попередження: Шапаренко – Сарр

УЄФА традиційно відзначився неточним розміщенням гравців у схемах команд. У всіх протоколах і, відповідно, у трансляції матчу Коман був розташований ліворуч, а Сане праворуч. У реальному світі, звісно, все було навпаки. Це чудово відображає мапа усереднених позицій футболістів. На цій схемі видно, як систематично Сане зміщувався у півпростір та навіть центральну зону, звільнюючи простір на фланзі для активного Девіса. Сане з Мюллером багато рухалися у центральній зоні, міняли позиції, шукали вільні зони, відкривали їх для партнерів.

xG – 1,03:1,04

Удари (у площину) – 9(5):11(5)

Удари з меж штрафного – 5:6

Удари після стандартів – 5:1

Удари головою – 2:1

Володіння – 39%:61%

Точність передач – 84%:88%

Передач поспіль – 5:6

Ключові передачі – 7:7

Довгі передачі – 39:47

Короткі передачі – 414:641

Кроси – 17:10

Передачі у першу третину – 86:120

Передачі у другу третину – 210:361

Передачі у фінальну третину – 157: 207

Повернення володіння – 33:42

Дистанція (км) – 125,9:122,8

Дриблінг (успішний) – 18(11):20(12)

Відбори – 25(13):28(17)

Перехоплення – 13:14

Виноси – 19:11

Офсайди – 2:2

Фоли – 7:15

Статистичні показники чудово відображають перебіг подій на полі. Динамо фактично ні в чому не поступалося Баварії. Команда Мірчі Луческу не просто дала бій і гідно програла. Кияни по грі не поступалися топовому супернику. Найбільш красномовними є показники очікуваних голів. Динамо практично не програло за кількістю ударів по воротах та створених моментів. Вкрай нечасто суперник Баварії виконує більше кросів. Також потрібно відзначити рахунок ударів після розіграшів стандартних положень – 5:1! І, звичайно, привертають увагу 126 кілометрів пробігу. Це дуже високий показник.

За великим рахунком, з основних статистичних показників Баварія мала перевагу хіба що у володінні м'ячем. Але це не новина. На даному етапі еволюції футболу у Сонячній системі немає жодної команди, яка б могла змусити мюнхенців глобально віддати м'яч. Хоча, у другій половині другого тайму, коли Нагельсманн був вимушений випускати запасних гравців, а Динамо було нічого втрачати, кияни відрізками затискали суперника на їхній половині поля і загалом в останній чверті ігрового часу мали рівновагу у володінні м'ячем.

Сміливість господарів по перерві суттєво позначилася на загальних показниках активних дій команд у горизонтальних зонах. Вони практично ідентичні. Такий високий відсоток ТТД у фінальній третині поля – це великий якісний крок уперед для Динамо. Щодо горизонтальних зон, то команда Мірчі Луческу переважно намагалася розвивати атаки через фланги, тоді як Баварія відзначалася балансом.

Гру можна поділити на два відрізки, власне – перший і другий тайми. До перерви Баварії протистояло звичне Динамо. Господарі переважно зустрічали суперника середнім блоком (звісно, часто доводилося сідати у низький блок), підтримуючи у фазі гри без м'яча структуру 4-4-2. Господарі поля непогано виходили у швидкі атаки. Було помітно, що, навідміну від матчу у Мюнхені, гравці вже чудово розуміли структуру виходу – що, як, через кого і коли робити.

Саме завдяки такому виходу і був створений перший небезпечний момент у матчі. Все ж таки у прострілі Миколенка уздовж воріт, коли Шкуріну не вистачило частки секунди на те, щоб його замкнути, було більше гостроти, ніж в ударі Горецки, який загрожував радше здоров'ю Толіссо, ніж воротам Бущана.

На скріншоті вище – приклад, як кияни організовано і цілеспрямовано використовували вільні зони у півпросторі. Вочевидь, штаб Луческу готував команду до того, що Баварія у конструктивній фазі переходитиме на дії у три захисники. І саме через вільні зони по краях господарі намагалися розвивати свої швидкі атаки.

Треба відзначити, що Динамо досить непогано виходило з-під пресингу суперника через короткі передачі. Часто при переході від оборони до атаки гравці намагалися грати через Шкуріна, який віддавав на хід атакувальним півзахисникам. Швидкі атаки чудово підтримували флангові півзахисники Циганков і Де Пена (у другому таймі – Вітінью). Вони постійно намагалися своєчасно атакувати вільні зони у півпросторі.

На жаль, чемпіонам України не вдалося скористатись одним із небагатьох поганих матчів Мануеля Нойєра. Двічі саме після курйозних дій голкіпера Баварії м'яч контактував зі штангами його воріт. Можна вважати, що господарям не пощастило, але потрібно відзначити, що одним із вирішальних факторів у протистоянні була вища індивідуальна майстерність гравців мюнхенського клубу. Гості не мали проблем з реалізацією та забили два чудові голи. Не менш важливим фактором формування результату можна назвати і суддівство. Всім давно зрозуміло, що топ-клубам завжди допомагають у маленьких епізодах, але момент із непризначеним пенальті на Буяльському – це нонсенс! Я не розумію, навіщо тоді цей VAR, якщо такі стовідсоткові одинадцятиметрові не помічаються?

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Якщо перший відрізок виграла Баварія, то другий і за рахунком, і за грою був на користь Динамо. Сподобалося, як кияни пресингували, швидко повертали собі м'яч на половині поля суперника та змушували його затримуватися у позиційній обороні. Звісно, для Баварії цей матч не мав серйозного турнірного значення, але це була гра після поразки у Бундеслізі, а Юліан Нагельсманн завжди чекає від своєї команди особливої реакції на локальні невдачі.

У Динамо потрібно відзначити непогану структуру позиційної гри у атаці. Якщо раніше команда Луческу в основному протиставляла сильнішим суперникам швидкі атаки, то у другому таймі матчу з Баварією кияни показали, що відрізками вже можуть вести гру першим номером.

Команда мала ширину, атакувала глибину, паралельно гравці пропонували варіанти у недодачу. І головне – був рух м'яча. Сподіваюся, футболісти Динамо усвідомили, що вони можуть бути конкурентоздатними на такому рівні. Однозначно, цей матч – це крок уперед для команди Луческу.

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Наприкінці матеріалу хочеться зупинитись ще на одному моменті, який не має прямого відношення саме до гри. Мова про організаційний рівень та безпеку на НСК Олімпійський. Не можу зрозуміти, скільки ще керівництво Динамо буде терпіти витівки малорозвинених істот, які нагадують людей лише зовні? Ця невелика група псевдоуболівальників лише шкодить клубу. Дивує, що після того, як один глядач вибіг на поле, він був відпущений у фан-сектор.

Стюарди вже традиційно вступали у бійку з так званими фанами, поліція поводила себе дуже пасивно, а порушник спокою, як ми бачимо на фото нижче – спокійно був відпущений на сектор. Хоча вибіг він із протилежної трибуни.

На наступному скріншоті, схоже, знову цей неадекватний глядач вже з 29 сектору намагався вдруге вибігти на поле. Чи ви бачили щось подібне на європейських стадіонах? Його не затримали. Судячи з того, що відбувалося, не факт, що ця людина взагалі буде нести відповідальність. І схоже, що на домашніх матчах Динамо останнім часом господарями є не організатори, а ось ці горе-фанати, які взагалі-то давали обіцянку, що не будуть ходити на стадіон, поки командою керує Луческу. Того, що ми бачимо вже на регулярній основі, не повинно бути взагалі.

Проте ні погода, ні витівки ультрас, ні дивне суддівство не могли у цей вечір зіпсувати враження від футболу. На мій погляд, Динамо провело найкращий матч за часів Луческу, принаймні тайм – так точно. Звісно, сумно, що цей зразок високого рівня гри не приніс результату, але у даному випадку саме гра була значно важливішою за ймовірний відскок. У ЗМІ переважає думка, що ця команда вперлася у стелю свого потенціалу. На мій погляд, другий тайм матчу з Баварією доводить, що у Динамо Луческу є ресурси для подальшого розвитку.

Хочеться вірити, що продемонстровані пресинг та структура позиційної гри в атаці не були разовою акцією. Киянам потрібно додавати у цих аспектах. Особисто у мене враження від матчу такі, наче Динамо перемогло.

Група автора у Facebook "Тактика футболу з Сергієм Костенюком"

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