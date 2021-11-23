Киммих и еще двое игроков Баварии решили вакцинироваться, после отказа клуба платить им зарплату
Мюнхенцы организовали убедительную кампанию по привлечению представителей клуба к вакцинации против COVID-19.
Йозуа Киммих, Серж Гнабри и Микаэль Кюизонс неожиданно изменили свое мнение по поводу вакцинации и решили защитить свое здоровье от коронавируса, сообщает SportBild.
Бавария потеряла 7 игроков из-за коронавируса перед матчем против Динамо
Все трое не поехали в Киев на матч с Динамо из-за самоизоляции. Ранее мюнхенцы решили не платить зарплату футболистам, вынужденным находиться на карантине.
Стоит отметить, что в лагере Баварии остались только два противника вакцины – Джамал Мусиала и Эрик Максим Шупо-Мотинг.
Тренер Вердера втратив роботу і ризикує сісти за придбання фальшивого COVID-сертифікату – як виявили аферу?