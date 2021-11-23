Мюнхенцы организовали убедительную кампанию по привлечению представителей клуба к вакцинации против COVID-19.

Йозуа Киммих, Серж Гнабри и Микаэль Кюизонс неожиданно изменили свое мнение по поводу вакцинации и решили защитить свое здоровье от коронавируса, сообщает SportBild.

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Все трое не поехали в Киев на матч с Динамо из-за самоизоляции. Ранее мюнхенцы решили не платить зарплату футболистам, вынужденным находиться на карантине.

Стоит отметить, что в лагере Баварии остались только два противника вакцины – Джамал Мусиала и Эрик Максим Шупо-Мотинг.

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