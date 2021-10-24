Киммих подорвал Германию отказом вакцинироваться – аргументы лидера Баварии
Основной хавбек Баварии Йозуа Киммих не спешит получать прививку от коронавируса. Он попытался объяснить свои мотивы.
Юлиан Нагельсманн на днях сдал положительный тест на коронавирус. Вскоре пресса сообщила, что в первой команде Баварии есть 5 невакцинированных футболистов, которым предстоит проходить дополнительное тестирование. Одним из невакцинированных оказался Йозуа Киммих. На лидера полузащиты вылилось много критики, поэтому после игры с Хоффенхаймом он объяснил свою позицию.
"Да, я не вакцинирован. Просто у меня есть определенные опасения из-за отсутствия долгосрочных исследований. Я осознаю свою ответственность и строго придерживаюсь правил гигиены. Каждый должен принимать решение сам.
Я понимаю ситуацию. С другой стороны, вакцинированные также могут болеть, хоть и реже. К тому же после вакцинации люди уже не проходят тестирование и могут переносить инфекцию. А я сдаю тесты каждые 2-3 дня.
Вполне возможно, что в будущем я получу вакцину. Возможно, даже в ближайшее время. Общество очень быстро вешает ярлыки, не разбираясь в причинах. Это больше давление, а не желание разобраться", – сказал Йозуа Киммих в комментарии Sky.
Многих удивила такая позиция хавбека, ведь он вместе с партнером Леоном Горецкой создал фонд We Kick Corona, с помощью которого собрал огромные средства на преодоление последствий коронавируса и серьезно помог в борьбе с пандемией.
"Это не значит, что я не живу проектом. We Kick Corona был создан для поддержки благотворительных организаций и некоммерческих миссий, чтобы помогать людям, пострадавшим от коронавируса. Мы также донатили ЮНИСЕФ, которая затем выпустила вакцину. Суть в том, что некоторые страны вообще не имеют доступа к вакцине. И это неправильно. Нужно сделать все возможное, чтобы каждый имел возможность вакцинироваться, каждый имел возможность выбрать.
Я не коронавирусный диссидент или антиваксер. Очень жаль, что отсутствие прививки автоматически закидывает тебя в одну из этих категорий. Просто у кого-то есть сомнения – какие бы ни были причины. Нужно уважать выбор других людей, конечно, при условии, что они придерживаются всех требований", – продолжил Киммих.
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Партнеры не критикуют Йозуа. Капитан Мануэль Нойер сказал, что он получил прививку, потому что доверяет врачам, но вакцинация – дело каждого. Томас Мюллер подробнее объяснил свою позицию:
"Каждый должен решать сам. Насколько я знаю, вакцинация – это лучший способ борьбы с пандемией. Я учитываю мнение специалистов и поддерживаю вакцинацию. Но позиция Киммиха приемлема. Нужно уважать его выбор. Это тонкая этическая грань. Надеюсь, что вскоре невакцинированные футболисты изменят свое мнение".
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