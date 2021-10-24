Юлиан Нагельсманн на днях сдал положительный тест на коронавирус. Вскоре пресса сообщила, что в первой команде Баварии есть 5 невакцинированных футболистов, которым предстоит проходить дополнительное тестирование. Одним из невакцинированных оказался Йозуа Киммих. На лидера полузащиты вылилось много критики, поэтому после игры с Хоффенхаймом он объяснил свою позицию.

"Да, я не вакцинирован. Просто у меня есть определенные опасения из-за отсутствия долгосрочных исследований. Я осознаю свою ответственность и строго придерживаюсь правил гигиены. Каждый должен принимать решение сам.

Я понимаю ситуацию. С другой стороны, вакцинированные также могут болеть, хоть и реже. К тому же после вакцинации люди уже не проходят тестирование и могут переносить инфекцию. А я сдаю тесты каждые 2-3 дня.

Вполне возможно, что в будущем я получу вакцину. Возможно, даже в ближайшее время. Общество очень быстро вешает ярлыки, не разбираясь в причинах. Это больше давление, а не желание разобраться", – сказал Йозуа Киммих в комментарии Sky.

Многих удивила такая позиция хавбека, ведь он вместе с партнером Леоном Горецкой создал фонд We Kick Corona, с помощью которого собрал огромные средства на преодоление последствий коронавируса и серьезно помог в борьбе с пандемией.

"Это не значит, что я не живу проектом. We Kick Corona был создан для поддержки благотворительных организаций и некоммерческих миссий, чтобы помогать людям, пострадавшим от коронавируса. Мы также донатили ЮНИСЕФ, которая затем выпустила вакцину. Суть в том, что некоторые страны вообще не имеют доступа к вакцине. И это неправильно. Нужно сделать все возможное, чтобы каждый имел возможность вакцинироваться, каждый имел возможность выбрать.

Я не коронавирусный диссидент или антиваксер. Очень жаль, что отсутствие прививки автоматически закидывает тебя в одну из этих категорий. Просто у кого-то есть сомнения – какие бы ни были причины. Нужно уважать выбор других людей, конечно, при условии, что они придерживаются всех требований", – продолжил Киммих.

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Партнеры не критикуют Йозуа. Капитан Мануэль Нойер сказал, что он получил прививку, потому что доверяет врачам, но вакцинация – дело каждого. Томас Мюллер подробнее объяснил свою позицию:

"Каждый должен решать сам. Насколько я знаю, вакцинация – это лучший способ борьбы с пандемией. Я учитываю мнение специалистов и поддерживаю вакцинацию. Но позиция Киммиха приемлема. Нужно уважать его выбор. Это тонкая этическая грань. Надеюсь, что вскоре невакцинированные футболисты изменят свое мнение".

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