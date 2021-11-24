Ограничительные меры, к которым прибегла Бавария из-за заболевания двух игроков, оказались не напрасными. Эрик-Максим Шупо-Мотинг также заболел коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

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Следует заметить, что сначала камерунский форвард ушел на карантин из-за того, что контактировал с инфицированным лицом. У самого Шупо-Мотинга на тот момент болезни обнаружено не было.

До сих пор на карантине находятся Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Микаэль Кюизонс и Йозуа Киммих. А вот Йосип Станишич и Никлас Зюле вылечились и вернулись к тренировкам.

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