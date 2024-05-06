После отказа Ральфа Рангника возглавить Баварию мюнхенский клуб начал процесс поиска наставника практически с нуля. Теперь в списке появился старый друг. Как информирует Kicker, в офисе Рекордмайстра всерьёз обсуждают вариант с приглашением Эрика Тен Хага, который сейчас тренирует Манчестер Юнайтед.

Тен Хаг раскрыл 2 топ-трансфера, которых не дождался в МЮ: "Вы знаете, что он гарантирует вам 30 голов за сезон"

Бавария для него - не чужой клуб. Он тренировал вторую команду мюнхенцев с 2013 по 2015 год и постоянно посещал тренировки Пепа Гвардиолы. Что интересно, английская пресса сватает действующего наставника Баварии Томаса Тухеля на пост главного тренера Манчестер Юнайтед. Источник отмечает, что боссы Баварии отложили вопрос с назначением нового тренера до конца сезона. Однако нельзя исключать возможный "обмен" тренерами с Манчестер Юнайтед.

Ранее Тен Хаг отвечал на критику журналистов по поводу игры "красных дьяволов" имеющимся в его распоряжении составом. Он заявил, что эти игроки не смогут играть в футбол, который демонстрировал его Аякс.

Санчо полсезона мариновали в МЮ – теперь он возит ПСЖ и повторяет Месси в Лиге чемпионов