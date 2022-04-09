В своем Instagram защитник выложил видео из матча Вулверхэмптона, где собралась большая поддержка Украины – как от болельщиков, так и на табло и рекламных щитах. "Я один из многих, кто стоит на защите Украины", – подписал Килман видеоролик.

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Напомним, ранее Килман был близок к сборной Украины, ведь его мама родилась в Киеве. Макс даже получил украинский паспорт и общался с Андреем Шевченко незадолго до Евро-2020, но не получил разрешения ФИФА играть за "сине-желтых". Дело в том, что когда-то защитник сыграл 25 матчей за футзальную сборную Англии, что и стало роковым препятствием в смене футбольного гражданства.

Добавим, что уже идет 45-й день вторжения россиян на территорию Украины. ВСУ уже дали отпор на северном фронте, однако орки все еще продолжают обстреливать украинские города.

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