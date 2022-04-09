Вулверхэмптон в рамках 32-го тура АПЛ потерпел поражение от Ньюкасла на выезде (0:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Программу 32 тура АПЛ открывала встреча на Сейнт-Джеймс Парк, где Ньюкасл принимал Вулверхэмптон. "Вулвз" в случае победы могли даже вклиниться в борьбу за ЛЧ, ведь они приблизились бы к топ-4 на расстояние двух зачетных баллов – правда, у всех конкурентов было ещё множество матчей в запасе. Сороки же держались на дистанции в 7 зачетных баллов от зоны вылета, имея за плечами три поражения подряд. Конечно, подопечным Эдди Хау в таких условиях даже ничья не нужна.

Команда Бруну Лаже в течении всей встречи не отходила от любимой тактики – они пытались максимально засушить игру и поймать соперника на контратаке. Впрочем, уже на 24-й минуте гости пропустили довольно интересный гол с пасом Альмирона пяткой, прострелом Гимараеша с рикошетом от двух защитников и ударом Вуда (Крис нанес его, лежа на газоне). Радость тайн-уирцев была преждевременна, ведь VAR заметил сантиметровый офсайд.

До перерыва болельщики увидели всего один опасный момент – это Альмирон мог вывести Ньюкасл вперед дальним выстрелом в ближний угол, однако Са парировал. В итоге отдыхать команды отправились при нулях на табло.

В первой половине второго тайма команды сражались за инициативу, но опасных эпизодов не создавали. Впрочем, на 60-х минутах "сорок" прорвало – сначала Бруну Гимараеш разогнал контратаку, которую Сен-Максимен завершил шикарным выстрелом над перекладиной, а затем Вуд не успел замкнуть прострел Сен-Максимена. На 69-й минуте Ньюкасл добился своего – Са сбил Вуда в собственной штрафной, арбитр назначил пенальти, который сам Вуд и реализовал. 1:0!

На 76-й минуте Гимараеш мог и удвоить преимущество "сорок", приняв своевременную передачу от Сен-Максимена и пробив в левый нижний угол, однако мяч в результате рикошета вылетел на угловой. На тот момент Ньюкасл вел по ударам со счетом 10-2 – впрочем, третий удар гостей мог завершиться голом. Это Фабиу Силва мощно пробивал, но Дубравка не спал.

Большего у собственных ворот Ньюкасл не позволил. В итоге финальный свисток зафиксировал минимальную победу подопечных Эдди Хау.

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