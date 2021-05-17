"Я родился в Лондоне, всю жизнь здесь прожил, но мои родители родом из Киева и Одессы. Когда я был маленьким, то приезжал в Украину. Мой дедушка до сих пор там живет и дядя, вся семья там живет.

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Был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, была очень рада и моя мама. Она хотела сделать фото со мной и паспортом в руках. Вся семья была рада, что он у меня есть", – сказал Килман в эфире YouTube-канала Влады Седан.

Напомним, 23-летний Килман имеет украинские корни, а желание играть за нашу сборную он проявил еще в ноябре 2020-го. Однако ФИФА запретила Максу выступать в составе "сине-желтых", поскольку он имеет 8 официальных матчей за национальную футзальную сборную Англии. То есть, у него есть английское футбольное гражданство.

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