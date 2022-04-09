У своєму Instagram оборонець виклав відео з матчу Вулверхемптона, де зібралась чимала підтримка України – як від уболівальників, так і на табло та рекламних щитах. "Я один з багатьох, хто стоїть на захисті України", підписав Кілман відеоролик.

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Нагадаємо, раніше Кілман був близьким до збірної України, адже його мама народилася в Києві. Макс навіть отримав український паспорт і спілкувався з Андрієм Шевченком незадовго до Євро-2020, але не отримав дозволу ФІФА грати за "синьо-жовтих". Річ у тім, що колись захисник зіграв 25 матчів за футзальну збірну Англії, що і стало фатальною перешкодою у зміні футбольного громадянства.

Додамо, що вже триває 45-й день вторгнення росіян на територію України. ЗСУ вже дали відсіч на північному фронті, проте орки все ще продовжують обстрілювати українські міста.

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