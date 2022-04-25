Защитник Динамо Алан Аусси, который сейчас тренируется в составе Боруссии Дортмунд, поделился мнением о ситуации на родине.

"Двое моих лучших друзей на передовой. Каждый день пытаюсь связываться с ними, чтобы узнать, живы ли они. Каждый день может быть последним...

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А я здесь в безопасности и играю в футбол. Надеюсь, что скоро в Украине наступит мир.

Важно, чтобы мы могли собрать как можно больше пожертвований (во время благотворительного матча с Динамо, – прим.). Многим нужны деньги, чтобы жить, есть, иметь крышу над головой", – цитирует Аусси Sport.de.

Напомним, зимой Динамо отдало защитника в аренду Вересу, однако Алан так и не успел провести ни одного матча за ровенцев. В составе взрослой команды "бело-синих" он пока тоже не выступал.

Нынче Аусси тренируется вместе с дортмундской Боруссией, за которую выйдет в матче против киевлян. Поединок состоится уже завтра, 26 апреля, в 19:00.

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