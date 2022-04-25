Легендарный боксер Владимир Кличко пригласил всех желающих поддержать украинскую команду в поединке с немцами.

"Дорогие друзья в Германии. Меня поражает непрекращающаяся готовность помочь в Германии. 26 апреля Боруссия проведет благотворительный матч на Сигнал Идуна Парк против киевского Динамо.

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Все доходы от продажи билетов будут переданы украинским проектам. Моя просьба: купите билеты и посетите матч. Помогите Украине таким образом.

Всем друзьям-украинцам: 26 апреля приходите на стадион на игру. Для вас вход бесплатный. Слава Украине", – сказал Кличко на клубной странице дортмундской Борусии в социальной сети Instagram.

К слову, ранее посетить игру призвал и украинский экс-полузащитник "шмелей" Андрей Ярмоленко.

Напомним, Динамо встретится с Боруссией уже завтра, 26 апреля, в 19:00. С начала полномасштабной войны киевляне провели три благотворительных поединка, в которых одержали две победы над Легией и Галатасараем и расписали ничью против ЧФР Клуж.

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