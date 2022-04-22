Защитник Алан Аусси сойдется на поле с командой, которой и принадлежит его контракт.

Боруссия Дортмунд приютила 20-летнего украинца, а 26 апреля заявит его в своем составе на благотворительный матч против Динамо.

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"Для меня это особенный момент, и я с нетерпением жду эту игру. Я благодарен Борусии за то, что они не остались в стороне и помогли моей стране в трудную минуту, собрали деньги для пострадавших украинцев", – сказал Аусси в комментарии Ruhr Nachrichten.

Напомним, зимой Динамо отдало защитника в аренду Вересу, однако Алан так и не успел провести ни одного матча за ровенцев. В составе взрослой команды киевлян он пока тоже не выступал.

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