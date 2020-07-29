Каштру заметил один недостаток в игре Шахтера против Вереса – уже через неделю придется принимать Вольфсбург

"В игре реализовали свои принципы. Сейчас начнется решающая неделя: подходим к очередному матчу – целевому в сезоне. Сегодня должны были провести подготовительный поединок, чтобы на поле были все принципы, которые мы отрабатывали. Нам не слишком часто удавалось добираться к последней трети – возможно, нужно было это делать больше. До этого момента мы достаточно хорошо себя проявляли. Надеемся, за неделю до встречи с Вольфсбургом (5 августа) добавим в аспектах, касающихся состояния и атакующей игры. Подходим к матчу с большим оптимизмом. это часть нашего пути.

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Прежде всего думаем о поединке с Вольфсбургом, в любом случае не забывая главной цели – возможности выйти в финал. Однако сейчас не следует об этом думать. Необходимо очень уважительно рассматривать Вольфсбург и понимать, что это компетентная команда. Факторы успеха? Это то, как мы будем подходить к каждой игре. Должны рассматривать любой матч как очень и очень сложный. Нам противостоит представитель Бундеслиги, одного из пяти ведущих европейских чемпионатов. В Вольфсбурге есть футболисты, которые могут решить исход игры в любой момент. Однако мы сейчас в основном смотрим на себя, прекрасно зная, на что способен соперник. Понимаем, что возможность пройти в 1/4 финала имеет как Шахтер, так и Вольфсбург.

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Теперь имеем данные, свидетельствующие о физических кондициях игроков. Ежедневно мы мониторим футболистов на всех уровнях. Говорю сейчас о настроении, физической подготовке, сне и питании... Уверены, в матче с Вольфсбургом будем находиться в своей лучшей форме. В то же время постоянная работа заставляет нас быть очень внимательными и осторожными в ежедневном тренировочном процессе. Мы ни в коем случае не можем допускать ошибок, ведь наш путь не заканчивается на Лиге Европы. Есть Лига Европы, потом сразу же Суперкубок и старт нового сезона чемпионата. Одно дело – готовить команду только к Лиги Европы, другая – еще и к тому, что будет дальше. Это самое трудное. Неизвестно, когда для нас закончится Лига Европы, и планирование очень и очень комплексное. Знаю и вижу, что игроки понимают, что им следует делать. В Шахтере очень важно, что вся структура, которая нас окружает, является огромной поддержкой, все очень компетентны. И у нас фантастические игроки, которые ежедневно качественно и старательно работают. С этими ребятами очень приятно работать, ведь они всегда воспринимают любую информацию. Поэтому у нас хорошие перспективы. А ближайший матч мы рассматриваем как возможность пройти дальше", – приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

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