Шахтер – Верес: решающая красота от Тете, голкипер, который едва не стал героем, и тоска по Исмаили перед Лигой Европы

Контрольный матч

Шахтер – Верес – 2:0

Голы: Тете, 67, Соломон, 87

Шахтер после завершения УПЛ готовится к финальным стадиям Лиги Европы посредством товарищеских матчей. В первом спарринге "горняки" разгромили Полесье, а сегодня встречались с другим представителем Второй лиги – Вересом.

Волевая победа "горняков" над представителем Второй лиги в видеообзоре Шахтер – Полесье – 4:1

Луиш Каштру нарабатывает состав на второй поединок с Вольфсбургом, поэтому сегодня можно было отметить определенные нюансы. Слева в обороне вышел Матвиенко, в центре защиты пару Кривцову составил Бондарь, а в полузащите треугольник вершиной к своим воротам сформировали Майкон, Антонио и Коваленко. Все остальное было прогнозируемо.

Первый тайм прошел без голов. Шахтер, конечно, владел огромным преимуществом, контролировал мяч и непрерывно атаковал. Правда, моментов у "горняков" возникало не так много. Мораес не всегда успевал на передачи из глубины, но сам классно вывел на ворота Марлоса – натурализованный бразилец с острого угла пробил в штангу. Удар Тайсона со штрафного потянул голкипер.

Шахтер комбинировал в центре поля, куда смещались Тайсон и Марлос. С ними хорошо взаимодействовал Маркос Антонио, однако там возникало чрезмерное скопление дончан. Креативные футболисты отбирали друг у друга зоны, растягивать оборону Вереса не удавалось. За ширину должны были отвечать фулбеки, но замысел не работал.

Матвиенко и близко не напоминал Исмаили – много брака, мало обострения. В актив Николая можно занести разве что прострел на Мораеса (удар потянул голкипер) в дебюте встречи, а в дальнейшем решения защитника вызвали большие вопросы. Заметно, что он отвык играть на фланге, подача не поставлена, скорость не та. Шахтеру будет очень трудно без травмированного Исмы.

Верес ответил лишь несколькими атаками в конце первого тайма. Самую перспективную из них завершал Соломка, откликаясь на прострел с правого фланга. Еще был удар Солдата в спину Кривцова и рейд того же Соломки, который остановил Коваленко. Виктор, к слову, давал неплохую интенсивность без мяча, а вот с мячом был незаметным.

В перерыве Луиш Каштру провел логичную замену, выпустив Коноплянку вместо Тайсона для создания ширины слева. Евгений сразу вышел на ударную позицию, но не сумел переиграть вратаря. Богдан Когут вообще едва не стал героем встречи, выполнив ряд классных сейвов. Мораес вывел Марлоса на ворота – голкипер Вереса спас. Впоследствии сам Жуниор стрелял с острого угла – опять Когут на месте.

Марлос несколько раз включал дриблинг, обыгрывал соперников пачками, но забить никак не удавалось. На последние полчаса игрового времени появились новые футболисты, среди которых – Тете. Именно он и открыл счет во встрече: принял мяч и, не опуская его на газон, пробил точно в дальний угол. Когут был бессилен.

Тете в целом освежил матч смелой игрой и передачами партнерам под удары. А вот Соломон не столь хорошо вошел в игру, упустив пару возможностей. Израильтянин реабилитировался под занавес встречи, удвоив преимущество "горняков".

На 80-й минуте Шахтер мог пропустить, когда Панасенко со штрафного обвел стенку и попал в нижний угол. Впрочем, Пятов, который весь матч простоял без работы, спас "горняков". В итоге – 2:0 в пользу Шахтера. Уже 5 августа чемпионы Украины встретятся с Вольфсбургом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут