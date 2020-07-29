Каштру помітив один недолік у грі Шахтаря проти Вереса – вже за тиждень доведеться приймати Вольфсбург

"У грі реалізували свої принципи. Зараз почнеться вирішальний тиждень: підходимо до чергового матчу – цільового в сезоні. Сьогодні мали провести підготовчий поєдинок, аби на полі були всі принципи, які ми відпрацьовували. Нам не надто часто вдавалося діставатися останньої третини – можливо, потрібно було це робити більше. До цього моменту ми досить добре себе проявляли. Сподіваємось, протягом тижня до зустрічі з Вольфсбургом (5 серпня) додамо в аспектах, що стосуються стану й атакувальної гри. Підходимо до матчу з великим оптимізмом. Це частина нашого шляху.

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Передусім думаємо про поєдинок з Вольфсбургом, у жодному разі не забуваючи головної мети – нагоди вийти до фіналу. Однак зараз не слід про це думати. Необхідно дуже шанобливо розглядати Вольфсбург і розуміти, що це компетентна команда. Фактори успіху? Це те, як ми підходитимемо до кожної гри. Маємо розглядати будь-який матч як дуже і дуже складний. Нам протистоїть представник Бундесліги, одного з п’ятьох провідних європейських чемпіонатів. У Вольфсбурзі є футболісти, що можуть вирішити результат гри будь-якої миті. Проте ми зараз здебільшого дивимось на себе, чудово знаючи, на що здатен суперник. Розуміємо, що можливість пройти до 1/4 фіналу має як Шахтар, так і Вольфсбург.

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Тепер маємо дані, що свідчать про фізичні кондиції гравців. Щодня ми моніторимо футболістів на всіх рівнях. Говорю зараз про настрій, фізичну підготовку, сон і харчування… Упевнені, в матчі з Вольфсбургом перебуватимемо у своїй найкращій формі. Водночас постійна робота змушує нас бути дуже уважними та обачними в щоденному тренувальному процесі. Ми в жодному разі не можемо припускатися помилок, адже наш шлях не завершується на Лізі Європи. Є Ліга Європи, потім одразу ж Суперкубок і старт нового сезону чемпіонату. Одна річ – готувати команду лише до Ліги Європи, інша – ще й до того, що буде далі. Це найважче. Невідомо, коли для нас закінчиться Ліга Європи, й планування дуже і дуже комплексне. Знаю і бачу, що гравці розуміють, що їм слід робити. У Шахтарі надзвичайно важливо, що вся структура, яка нас оточує, є величезною підтримкою, всі дуже компетентні. І в нас фантастичні гравці, які щодня якісно й старанно працюють. Із цими хлопцями дуже приємно працювати, адже вони завжди сприймають будь-яку інформацію. Тому в нас гарні перспективи. А найближчий матч ми розглядаємо як нагоду пройти далі", – наводить слова Каштру офіційний сайт Шахтаря.

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