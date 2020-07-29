Шахтер оказался среди претендентов на хавбека ПСВ, которым также интересуются клубы из России и Англии

Донецкий клуб оказался среди претендентов на 22-летнего японца Рицу Доана с ПСВ, информирует Voetbal4u со ссылкой País de Futebol.

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Шахтеру приписывали интерес к хавбеку еще в декабре 2018-го, когда он выступал за Гронинген. Впрочем, Доан остался в составе "бело-зеленых", а летом 2019-го присоединился к ПСВ за 7,5 млн евро. Дебютный сезон японца за "фермеров" получился довольно неоднозначным – 21 матч в чемпионате, 3 гола и один ассист. ПСВ готов продать Доана, если поступит выгодное предложение. Претендентов хватает и без Шахтера – это московские ЦСКА и Спартак, а также Саутгемптон.

Добавим, что контракт хавбека с ПСВ действует до лета 2024 года, а его нынешняя цена за Transfermarkt – 6,3 млн евро.

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