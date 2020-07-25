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Шахтер – Вольфсбург: "волки" начали подготовку к матчу Лиги Европы без 4 игроков – среди них экс-форвард Динамо

25 июля 21:35 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: "волки" начали подготовку к матчу Лиги Европы без 4 игроков – среди них экс-форвард Динамо
Игроки Вольфсбурга / фото ФК Вольфсбург

Немецкий Вольфсбург начал подготовку к матчу 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера сразу без четырех игроков.

 

Вольфсбург начал подготовку к противостоянию с Шахтером с 26 игроками, сообщает официальный сайт "волков".

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Отмечается, что в команду вернулись Малли и Йебоа после завершения арендных соглашений с другими клубами. Но не обошлось без потерь: кроме Мбабу, у которого зафиксировали положительный тест на коронавирус, тренировку из-за травм пропускали Вильям, Отавио и бывший нападающий Динамо Адмир Мехмеди.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Вольфсбург запланирован на 5 августа.

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Шахтер Шахтер Пауло Пауло Отавио Шахтер - Вольфсбург Адмир Адмир Мехмеди Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Кевин Кевин Мбабу Фуртадо Фуртадо Вильям
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