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Каштру прокомментировал первый чемпионский титул за свою 23-летнюю карьеру

20 июня 22:52 - Читати українською
Каштру прокомментировал первый чемпионский титул за свою 23-летнюю карьеру
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал свою первую победу в чемпионате Украины в статусе наставника "горняков".

13’ Тайсон
60’ Тете
78’ Тете
 
Евгений Банада 48’
Максим Третьяков 51’
13’ Тайсон
48’ Евгений Банада
51’ Максим Третьяков
60’ Тете
78’ Тете

"Отпраздновали титул, который добыли, проходя через огромные трудности. Мировые события повлияли на нас. Сложно было что-то планировать. Но понимали, что нужно быть готовыми к возобновлению чемпионатов. Футболисты показали себя фантастически.

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Когда столько очков отрыва, можно подумать, что это было просто. Но это мы поставили себя на такую ​​позицию. Никто нам ничего не дарил и не давал. Все, что мы заработали – благодаря работе и отдаче всех в клубе. Мы очень счастливы. А для тренеров главная задача – видеть счастливыми болельщиков и администрацию клуба. Для меня большая радость видеть это счастье вокруг.

Я прошел все португальские дивизионы – от самых низов до Порту. Но впервые выиграл титул в высшем дивизионе. Достиг этого через 23 года. Впервые у меня в руках была команда, которая готова стать чемпионом. Шахтер дал нам все условия. Это был сложный путь.

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Мы – семья. Это чувствуется каждый день. У нас есть проблемы, как и в других семьях. Но мы их решаем с максимальным уважением друг к другу. Взаимоуважение заставляет нас даже в сложные моменты идти вперед и достигать целей", – поделился Каштру в эфире телееканала Футбол.

Отметим, что Шахтер в боевом стиле обыграл Александрию (3:2) и завоевал 13-е чемпионство Украины.

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Теги
Шахтер Шахтер Луиш Луиш Каштру Шахтер - Александрия
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