Каштру прокомментировал первый чемпионский титул за свою 23-летнюю карьеру

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал свою первую победу в чемпионате Украины в статусе наставника "горняков".

"Отпраздновали титул, который добыли, проходя через огромные трудности. Мировые события повлияли на нас. Сложно было что-то планировать. Но понимали, что нужно быть готовыми к возобновлению чемпионатов. Футболисты показали себя фантастически.

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Когда столько очков отрыва, можно подумать, что это было просто. Но это мы поставили себя на такую ​​позицию. Никто нам ничего не дарил и не давал. Все, что мы заработали – благодаря работе и отдаче всех в клубе. Мы очень счастливы. А для тренеров главная задача – видеть счастливыми болельщиков и администрацию клуба. Для меня большая радость видеть это счастье вокруг.

Я прошел все португальские дивизионы – от самых низов до Порту. Но впервые выиграл титул в высшем дивизионе. Достиг этого через 23 года. Впервые у меня в руках была команда, которая готова стать чемпионом. Шахтер дал нам все условия. Это был сложный путь.

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Мы – семья. Это чувствуется каждый день. У нас есть проблемы, как и в других семьях. Но мы их решаем с максимальным уважением друг к другу. Взаимоуважение заставляет нас даже в сложные моменты идти вперед и достигать целей", – поделился Каштру в эфире телееканала Футбол.

Отметим, что Шахтер в боевом стиле обыграл Александрию (3:2) и завоевал 13-е чемпионство Украины.

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