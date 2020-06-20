Каштру прокоментував перший чемпіонський титул за свою 23-річну кар'єру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував свою першу перемогу в чемпіонаті України у статусі наставника "гірників".

"Відсвяткували титул, який здобули, проходячи через величезні труднощі. Світові події вплинули на нас. Складно було щось планувати. Але розуміли, що потрібно бути готовими до поновлення чемпіонатів. Футболісти показали себе фантастично.

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Коли стільки очок відриву, можна подумати, що це було просто. Але це ми поставили себе на таку позицію. Ніхто нам нічого не дарував і не давав. Все, що ми заробили – завдяки роботі і віддачі всіх у клубі. Ми дуже щасливі. А для тренерів головне завдання – бачити щасливими уболівальників і адміністрацію клубу. Для мене велика радість бачити це щастя навколо.

Я пройшов усі португальські дивізіони – від самих низів до Порту. Але вперше виграв титул у вищому дивізіоні. Досягнув цього через 23 роки. Вперше у мене в руках була команда, яка готова стати чемпіоном. Шахтар дав нам всі умови. Це був складний шлях.

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Ми – сім'я. Це відчувається кожен день. У нас є проблеми, як і в інших родинах. Але ми їх вирішуємо з максимальною повагою один до одного. Взаємоповага змушує нас навіть в складні моменти йти вперед і досягати цілей", – поділився Каштру в ефірі телеканалу Футбол.

Зазначимо, що Шахтар у бойовому стилі обіграв Олександрію (3:2) та здобув 13-те чемпіонство України.

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