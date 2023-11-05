В воскресенье, 4 ноября, лидеры Первой лиги сыграли свои поединки 15-го тура. Счет и обзор матчей Эпицентр – Карпаты Львов и МФК Металлург – Ингулец читайте на "Футбол 24".

Первая лига 2023/24, 15-й тур

Эпицентр – Карпаты Львов – 3:2

Голы: Глущук, 5, Кравчук, 58, 78 – Костенко, 35, Полегенько, 45

МФК Металлург – Ингулец – 0:0

Оба матча должны были сыграть 4 ноября, но из-за длительной воздушной тревоги на территории Украины поединки перенесли на воскресенье.

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Карпаты, уже гарантировавшие себе лидерство в группе А после первого круга, пропустили от Эпицентра уже на 5-й минуте. Глущук из пределов вратарской открыл счет. Впоследствии подопечные Сергея Нагорняка могли забить еще раз, но Андрей Кожухарь спас львовян от еще больших проблем. И тут же Карпаты отыгрались – Сухарь подал дело, Костенко выиграл позицию и головой пробил в угол ворот. А перед свистком на перерыв команда Маркевича вышла вперед. Костенко к забитому мячу отдал еще и ассист, классно навесив на Полегенько. Павел головой направил мяч в сетку.

После перерыва Эпицентр сравнял счет. Кравчук замкнул дальнюю штангу после подачи со штрафного. Карпаты могли снова выйти вперед на 73-й минуте – стойка спасла хозяев после удара Полегенько. Вместо этого львовяне пропустили третий гол. Кравчук после ошибки Сакива оформил дубль.

На последний угловой пошел даже кипер Карпат Андрей Кожухарь, но отыграться "львы" не смогли. 3:2 – Карпаты потерпели первое поражение в сезоне 2023/24, но продолжают уверенно лидировать. Эпицентр набрал 24 очка и занимает 4 место.

Лидер группы Б – Ингулец – после громких заявлений Александра Поворознюка о "разрывании УПЛ" проиграл два матча подряд, в которых даже не забивал. Не забил и сегодня – нулевая ничья с МФК Металлург продлила безвыигрышную серию петровцев до трех матчей. Несмотря на это, подопечные Владислава Лупашко уверенно возглавляют группу Б – 35 очков. У Металлурга 24 балла и 4 место.

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