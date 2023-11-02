"Футбол 24" пообщался с бывшим нападающим Карпат, Ворсклы, Мариуполя, Оболони и ряда других команд Павлом Онисько, который пошел защищать Родину от российских оккупантов.

Онисько провел 4 с половиной месяца на лечении от контузии, которую вызвало ранение от вражеского танка. Экс-футболист пострадал на позициях вблизи Кременной и пока не готов возвращаться на фронт.

В интервью "Футбол 24" Павел Онисько рассказал не только об опыте в рядах ВСУ, но и о футбольном прошлом: экс-президенте Карпат Петре Дыминском, выступлениях в Мариуполе и изнурительных тренировках Николая Павлова и многих других интересных эпизодах. Обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".