Выжил после залпа российского танка, зарабатывал больше, чем Шева – интервью с экс-игроком Карпат, вернувшимся с фронта
"Футбол 24" пообщался с бывшим нападающим Карпат, Ворсклы, Мариуполя, Оболони и ряда других команд Павлом Онисько, который пошел защищать Родину от российских оккупантов.
Онисько провел 4 с половиной месяца на лечении от контузии, которую вызвало ранение от вражеского танка. Экс-футболист пострадал на позициях вблизи Кременной и пока не готов возвращаться на фронт.
В интервью "Футбол 24" Павел Онисько рассказал не только об опыте в рядах ВСУ, но и о футбольном прошлом: экс-президенте Карпат Петре Дыминском, выступлениях в Мариуполе и изнурительных тренировках Николая Павлова и многих других интересных эпизодах. Обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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