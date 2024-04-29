Руководство ПФЛ уже планирует футбольные баталии в следующем чемпионате.

Новый сезон у клубов Первой и Второй лиги стартует 25-26 июля, сообщает Sport.ua.

Суперкубок Украины возвращается – известно, когда стартует новый футбольный сезон в УПЛ

Именно в эти даты запланировано проведение первого тура первенства Украины. По предварительной информации, 1 августа состоятся поединки первого раунда розыгрыша Кубка Украины, в котором также будут задействованы команды ПФЛ.

Указанные сроки официальных соревнований еще должны быть утверждены Конференцией ПФЛ.

Напомним, ранее стало известно, что новый сезон УПЛ стартует матчем за Суперкубок Украины 27 июля. Сам чемпионат Украины стартует 3 августа.

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