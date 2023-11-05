У неділю, 4 листопада, лідери Першої ліги таки зіграли свої поєдинки 15-го туру. Рахунки і огляд матчів Епіцентр – Карпати Львів та МФК Металург – Інгулець читайте на "Футбол 24".

Перша ліга 2023/24, 15-й тур

Епіцентр – Карпати Львів – 3:2

Голи: Глущук, 5, Кравчук, 58, 78 – Костенко, 35, Полегенько, 45

МФК Металург – Інгулець – 0:0

Обидва матчі мали зіграти 4 листопада, але через тривалу повітряну тривогу на території України поєдинки перенесли на неділю.

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Карпати, які вже гарантували собі лідерство у групі А після першого кола, пропустили від Епіцентра вже на 5-й хвилині. Глущук з меж воротарського відкрив рахунок. Згодом підопічні Сергія Нагорняка могли забити ще раз, але Андрій Кожухар врятував львів'ян від ще більших проблем. І тут же Карпати відігралися – Сухар подав справа, Костенко виграв позицію і головою пробив у кут воріт. А перед свистком на перерву команда Маркевича вийшла вперед. Костенко до забитого м'яча віддав ще й асист, класно навісивши на Полегенька. Павло головою спрямував м'яч у сітку.

По перерві Епіцентр зрівняв рахунок. Кравчук замкнув дальню стійку після подачі зі штрафного. Карпати могли знову вийти вперед на 73-й хвилині – стійка врятувала господарів після удару Полегенька. Натомість львів'яни пропустили третій гол. Кравчук після помилки Саківа оформив дубль.

На останній кутовий пішов навіть кіпер Карпат Андрій Кожухар, але відігратись "леви" не змогли. 3:2 – Карпати зазнали першої поразки в сезоні 2023/24 (у чемпіонаті), але продовжують впевнено лідирувати. Епіцентр набрав 24 очки і посідає 4 місце.

Лідер групи Б – Інгулець – після гучних заяв Олександра Поворознюка про "розривати УПЛ" програв два матчі поспіль, у яких навіть не забивав. Не забив і сьогодні – нульова нічия з МФК Металург продовжила безвиграшну серію петровців до трьох матчів. Попри це, підопічні Владислава Лупашка впевнено очолюють групу Б – 35 очок. У Металурга 24 бали і 4 місце.

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