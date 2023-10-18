"Бюджет Ингульца? Мы на втором месте в Первой лиге после Карпат. Делайте выводы, хорошо это или плохо.

Как попасть в Ингулец? Абсолютно все могут попасть на просмотр. Мы в этом году даже подписали контракт с одним парнем, который на велосипеде приехал из Николаева или Одессы, где-то оттуда.

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Приехал и говорит: "Я хочу, я докажу". Он мне столько смс написал. Что вы думаете? Он, скажем так, ничем не уступает тем, кто у нас есть. Ему 24 или 26 лет, не помню. Такой возраст, что должен уже поиграть где-то, а у него это первый профессиональный контракт в Ингульце. Чтобы вы понимали.

Дорога у нас открыта для всех. Если, дай Бог, мы выйдем в УПЛ, то я точно не буду усиливаться теми, кто переходит из клуба в клуб.

При всех моих отношениях с Григорием Козловским, но он заслуживает уважения и перед ним нужно снять шапку. За то, что он рискнул, набрал молодых, а теперь и U-19 выигрывает, и в УПЛ что они вытворяют? Красавец. Надо просто отдать должное. Вот это перспектива.

Когда у человека горят глаза на футбол – это совсем другое. А когда он выходит: "Хочу – играю, не хочу – не играю", или "Сколько платят? Какие там премиальные?" – таких у меня не будет. Я лучше наберу молодых, мы зайдем в УПЛ и будем крушить там всех подряд. Я хочу такую команду. Плохой солдат, который не хочет стать генералом. Вот я так хочу. Всех гонцов, которые бегают из клуба в клуб, я брать не хочу. Наберу молодых из Первой и Второй лиги, но тех, кто хочет играть", – рассказал Поворознюк в эфире своего YouTube-канала.

После 12 туров Первой лиги Ингулец уверенно возглавляет турнирную таблицу группы Б, оторвавшись от Виктории на 12 очков.

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