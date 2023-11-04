В субботу, 4 ноября, состоялось три матча 15-го тура Первой лиги 2023/24. Еще две игры перенесли на воскресенье. Счета и обзор матчей читайте на "Футбол 24".

Первая лига 2023/24, 15-й тур

Металлист – Буковина – 2:3

Голы: Рязанцев, 30, Исаенко, 51 – Фарасеенко, 19, Палагнюк, 82 (пен), 84

Удаление: Прокопчук, 90+5 (Буковина)

Горняк-Спорт – Диназ – 2:0

Голы: Посевкин, 7, Подрезан, 85

Удаление: Шевченко, 66 (Диназ)

Подолье – Хуст – 4:1

Голы: Войтиховский, 6, Задоя, 24, Боженар, 57, Прихна, 63 – Иванов, 90

Эпицентр – Карпаты Львов – матч сыграют 5 ноября в 12:00

МФК Металлург – Ингулец – матч сыграют 5 ноября в 12:00

Первая лига: Агробизнес одолел Ниву Т и приблизился к Карпатам, Чернигов-ШВСМ потерпел пятое поражение подряд

Металлист снова не выиграл, доведя серию без побед до 11-ти матчей. Харьковчане были близки к трем очкам в игре с Буковиной, однако дубль Палагнюка за две минуты в конце поединка принес черновицкой команде победу. Буковина поднялась на 5 место группы А, Металлист на дне таблицы.

Горняк-спорт обыграл Диназ, забив по голу в начале и конце игры. Подопечные Александра Головко идут предпоследними в группе Б, Горняк-Спорт поднялся на 7 место без серьезных шансов на финиш в верхней части.

В еще одном матче субботы Подолье без проблем разгромило Хуст, позволив сопернику забить гол престижа только на последних минутах Закарпатцы занимают предпоследнее место группы А, Подолье поднялось на 7 позицию, имея призрачные шансы на финиш в чемпионской группе.

Матчи Эпицентр – Карпаты Львов и МФК Металлург – Ингулец перенесли из-за длительной воздушной тревоги, в результате которой провести поединки сегодня было невозможно. Оба матча сыграют в воскресенье, 5 ноября.

Выжил после залпа российского танка, зарабатывал больше, чем Шева – интервью с экс-игроком Карпат, вернувшимся с фронта