Первая лига: Металлист драматично проиграл и остался на дне, матчи Карпат и Ингульца перенесли
В субботу, 4 ноября, состоялось три матча 15-го тура Первой лиги 2023/24. Еще две игры перенесли на воскресенье. Счета и обзор матчей читайте на "Футбол 24".
Первая лига 2023/24, 15-й тур
Металлист – Буковина – 2:3
Голы: Рязанцев, 30, Исаенко, 51 – Фарасеенко, 19, Палагнюк, 82 (пен), 84
Удаление: Прокопчук, 90+5 (Буковина)
Горняк-Спорт – Диназ – 2:0
Голы: Посевкин, 7, Подрезан, 85
Удаление: Шевченко, 66 (Диназ)
Подолье – Хуст – 4:1
Голы: Войтиховский, 6, Задоя, 24, Боженар, 57, Прихна, 63 – Иванов, 90
Эпицентр – Карпаты Львов – матч сыграют 5 ноября в 12:00
МФК Металлург – Ингулец – матч сыграют 5 ноября в 12:00
Первая лига: Агробизнес одолел Ниву Т и приблизился к Карпатам, Чернигов-ШВСМ потерпел пятое поражение подряд
Металлист снова не выиграл, доведя серию без побед до 11-ти матчей. Харьковчане были близки к трем очкам в игре с Буковиной, однако дубль Палагнюка за две минуты в конце поединка принес черновицкой команде победу. Буковина поднялась на 5 место группы А, Металлист на дне таблицы.
Горняк-спорт обыграл Диназ, забив по голу в начале и конце игры. Подопечные Александра Головко идут предпоследними в группе Б, Горняк-Спорт поднялся на 7 место без серьезных шансов на финиш в верхней части.
В еще одном матче субботы Подолье без проблем разгромило Хуст, позволив сопернику забить гол престижа только на последних минутах Закарпатцы занимают предпоследнее место группы А, Подолье поднялось на 7 позицию, имея призрачные шансы на финиш в чемпионской группе.
Матчи Эпицентр – Карпаты Львов и МФК Металлург – Ингулец перенесли из-за длительной воздушной тревоги, в результате которой провести поединки сегодня было невозможно. Оба матча сыграют в воскресенье, 5 ноября.
Выжил после залпа российского танка, зарабатывал больше, чем Шева – интервью с экс-игроком Карпат, вернувшимся с фронта