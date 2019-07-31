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КАРПАТЫ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Карпаты – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

31 июля 23:43 44 Читати українською
Карпаты – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча
Карпаты – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Динамо победило Карпаты в стартовом туре УПЛ 2019/20. Смотрите видео голов и обзор матча.

 
Алексей Ковтун 42’
Артем Беседин 45+2’
42’ Алексей Ковтун
45+2’ Артем Беседин

Судьбу матча решил ударный отрезок Динамо в концовке первого тайма.

Динамо не планирует возвращаться в Киев после матча с Карпатами

На 42-й минуте киевляне вышли вперед благодаря откровенному нефарту Ковтуна: Кендзера прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную, а мяч рикошетом от Алексея влетел в пустые ворота – 0:1. Практически сразу "бело-синие" добили Карпаты: в компенсированное к первому тайму время за фол Гуцуляка против Гармаша был назначен пенальти, который уверенно реализовал Беседин – 0:2. Досадный провал "львов" на фоне неплохой игры в первом тайме.

Второй тайм прошел без забитых голов – Карпаты не захотели идти вперед большими силами, а Динамо сознательно включило эконом-режим – в субботу игра против Львова, а через неделю старт в Лиге чемпионов против Брюгге.

Динамо на выезде легко победило Карпаты

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