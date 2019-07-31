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Карпаты – Динамо: стартовые составы на матч УПЛ

18:55 65 Читати українською
Карпаты – Динамо: стартовые составы на матч УПЛ
Карпаты – Динамо: стартовые составы на матч УПЛ

Карпаты открывают сезон во Львове матчем против киевского Динамо. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 1-го тура УПЛ Карпаты – Динамо начнется в 19:30. Телетрансляция поединка видбудетсья на канале "2+2", текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Карпаты – Динамо: анонс матча УПЛ

Стартовые составы

Карпаты: Пидкивка – Мартинс, Вакуленко, Ковтун, Якимец – Вербный, Клёц – Ди Франко, Войкович, Гуцуляк – Карпенко

Запасные: Кудрик, Лейоус, Прце, Харжевский, Козак, Ременюк, Толочко

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Караваев, Гармаш, Вербич – Бєсидин

Запасные: Бущан, Сидорчук, Кадири, Де Пена, Циганков, Пиварич, Шабанов

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