По окончании сезона 2023/24 Лаллана уйдёт из Брайтона. Его контракт завершится летом и 36-летний полузащитник не планирует его продлевать. Об этом Адам заявил в интервью BBC Radio Sussex. "Я вел переговоры с Роберто [Де Дзерби] последние пару месяцев, и он выразил желание, чтобы я остался и продолжал играть. Я взял паузу для раздумий, и пришёл к выводу, что клуб находится слишком далеко от моей семьи в течение этих четырех лет, что я здесь выступаю. Я чувствую, что сейчас самое подходящее время уйти.

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Путь, который мы прошли как футбольный клуб, был замечательным, и мне посчастливилось оказаться здесь во время еврокубкового сезона. Мне кажется, что я довольно много играл в футбол в этом сезоне – возможно, даже слишком много, учитывая все наши травмы, но мне нравилась каждая минута. В течение года я разговаривал со своей семьей, и дети оказали наибольшее влияние на мое решение – я им нужен.

Наверное, это был самый трудный разговор: прийти к Роберто и сказать ему, что я решил двигаться дальше. В ту минуту, когда я сказал, что моя семья была в центре моего решения, он полностью меня понял. Наши отношения выходят за рамки игрока и тренера – он для меня как старший брат. Думаю, я хочу продолжать играть – я все еще думаю, что в баке еще немного осталось бензина. Я просто почувствовал, что сейчас самое время покинуть Брайтон", – отметил Лаллана.

В своё время Адам провёл 34 матча за сборную Англии. Он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов с Ливерпулем, прежде чем переехать на стадион Амекс.

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