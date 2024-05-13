Бавария перебирает кандидатов в поисках нового наставника для команды после ухода Томаса Тухеля.

Мюнхенцы в конце сезона останутся без наставника. До сих пор руководство Баварии не нашло нового тренера, а кандидаты, за которыми велась борьба, отказались от предложений.

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Как сообщает Bild, после отказа Ральфа Рангника возглавить команду, мюнхенцы обратились к Оливеру Гласнеру. Австриец хочет поработать в Германии и готов к такому вызову.

Завтра, 14 травня, Тоттенхем зустрічається з Манчестер Сіті. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" переможуть на Олд Траффорд. Коефіцієнт на успіх "містян" – 1,42. Звитяга "шпор" оцінена в 6,71, а нічия – 5,71. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,29, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,61.

Проблема заключается в том, что Кристал Пэлас требует за уход Гласнера 100 миллионов євро. Бавария, конечно, не может выплатить такую сумму и может потратить только 18 млн євро.

Напомним, Гласнер возглавил "орлов" в феврале 2024 года. Его действующее соглашение действует еще два сезона. Сейчас Кристал Пэлас находится на 12 месте с 46 баллами.

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