Бавария нашла нового тренера в АПЛ – за него требуют астрономические 100 миллионов євро
Бавария перебирает кандидатов в поисках нового наставника для команды после ухода Томаса Тухеля.
Мюнхенцы в конце сезона останутся без наставника. До сих пор руководство Баварии не нашло нового тренера, а кандидаты, за которыми велась борьба, отказались от предложений.
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Как сообщает Bild, после отказа Ральфа Рангника возглавить команду, мюнхенцы обратились к Оливеру Гласнеру. Австриец хочет поработать в Германии и готов к такому вызову.
Проблема заключается в том, что Кристал Пэлас требует за уход Гласнера 100 миллионов євро. Бавария, конечно, не может выплатить такую сумму и может потратить только 18 млн євро.
Напомним, Гласнер возглавил "орлов" в феврале 2024 года. Его действующее соглашение действует еще два сезона. Сейчас Кристал Пэлас находится на 12 месте с 46 баллами.