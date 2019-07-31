СК Днепр-1 уверенно разобрался с Олимпиком в дебютном матче в УПЛ – голевая феерия динамовцев

Олимпик не нашел достаточно аргументов в противостоянии с СК Днепр-1 (0:2) в рамках первого тура УПЛ.

Днепряне на правах хозяев активно начали матч и уже на второй минуте праздновали взятие ворот, сработал динамовский "десант". Владислав Супряга в борьбе с несколькими защитниками соперника сумел отдать передачу на Булецу, которому осталось расстрелять пустые ворота.

До свистка на перерыв днепряне имели еще несколько возможностей отличиться, но не хватало точности.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Игроки Олимпика выглядели очень вяло против новичка УПЛ, который тем временем организовал второй гол. Назаренко прострелил с правого фланга, а Супряга замкнул передачу – 2:0.

Вполне заслуженная победа дебютанта УПЛ.

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