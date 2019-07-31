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СК Днепр-1 уверенно разобрался с Олимпиком в дебютном матче в УПЛ – голевая феерия динамовцев

21:07 329 Читати українською
СК Днепр-1 уверенно разобрался с Олимпиком в дебютном матче в УПЛ – голевая феерия динамовцев
Владислав Супряга / Фото СК Днепр-1

Олимпик не нашел достаточно аргументов в противостоянии с СК Днепр-1 (0:2) в рамках первого тура УПЛ.

2’ Сергей Булеца
9’ Владислав Супряга
 
2’ Сергей Булеца
9’ Владислав Супряга

Днепряне на правах хозяев активно начали матч и уже на второй минуте праздновали взятие ворот, сработал динамовский "десант". Владислав Супряга в борьбе с несколькими защитниками соперника сумел отдать передачу на Булецу, которому осталось расстрелять пустые ворота.

До свистка на перерыв днепряне имели еще несколько возможностей отличиться, но не хватало точности.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Игроки Олимпика выглядели очень вяло против новичка УПЛ, который тем временем организовал второй гол. Назаренко прострелил с правого фланга, а Супряга замкнул передачу – 2:0.

Вполне заслуженная победа дебютанта УПЛ.

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Олимпик Олимпик Сергей Булеца Сергей Булеца Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 - Олимпик
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