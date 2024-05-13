"Я доволен своим сезоном. У меня было много работы и приходилось выкладываться на полную.

Анчелотти отреагировал на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов

Относительно камбэка Куртуа... Честно говоря, я рад за Тибо, потому что знаю, насколько он классный вратарь. Он восстановился после тяжелых травм, Куртуа – один из лучших голкиперов в мире, и я многому научился у него.

Карло Анчелотти придется решить, кто из нас будет играть в финале Лиги чемпионов, сейчас мы готовимся с большим энтузиазмом", – цитирует Лунина Planeta RealMadrid.

Напомним, Куртуа выходил в последних двух матчах Ла Лиги – против Кадиса (3:0) и Гранады (4:0). Сейчас эксперты ломают копья относительно того, кто должен сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии – сверхопытный Куртуа или Лунин, который достойно заменил бельгийца и стал соавтором нынешних достижений мадридцев.

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