Заря почти решила вопрос о сохранении прописку в УПЛ, однако чисто математически шансы на вылет сохранялись. От зоны плей-офф луганчан отделяли пять очков, а перед четверкой аутсайдеров расположились еще три команды. Верес же рисковал значительно больше – ровенчане расположились в одном зачетном балле от зоны прямого вылета.

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Олег Шандрук решил не менять состав, который неделю назад прибил Минай, однако добавилось имен в запасе – в заявку вернулись Янаков и Мрвалевич. Юрий Коваль же попытался удивить своего визави, переставив Герреро на позицию левого вингера, а на острие атаки выпустив габаритного Ндура. Последний смещался ниже и пытался выполнять скидки.

Повторить успех недельной давности в первом тайме Вересу не удалось. "Народный" клуб не нанес ни одного удара в створ, да и в принципе создал только один полумомент. После подачи со стандарта Вовченко сбросил мяч вдоль линии вратарской – Гайдучик летел на замыкание, но Джордан в последний момент выбил сферу.

На тот момент ривненчане уже горели в счете. На 9-й минуте Ндур открылся между линиями под пас Мишнева и сразу же сбросил Яцику под врывание. Скидка оказалась плохой – впрочем, благодаря рикошету Александр подхватил мяч, поставил корпус и пробил в дальний нижний. 0:1 Это его второй гол в сезоне УПЛ, причем первый Яцык тоже забил Вересу.

Кроме этого эпизода, вспоминается два перевода за спину Гакману на Герреро. Панамец смещался в центр и пробивал с линии штрафной, пробив мимо левой и правой стойки. Кроме того, на 32-й минуте Ндур замыкал навес с правого фланга – над перекладиной!

Заря могла удвоить свое преимущество сразу после перерыва. На 48-й минуте Герреро с левого угла штрафной площади крутил в правую девятку, однако мяч упал на сетку с внешней стороны. На 56-й же Антюх получил проникающий пас от Эдуардо и пробил с правого края штрафной – Ющищин спас Верес! Еще через минуту Герреро стрелял с левого края, однако Ющишин выручил и здесь.

В конце концов, луганчане забили, но был нюанс. На 60-й минуте Дахновский подхватил мяч на фланге после падения и выполнил навес на дальнюю штангу. Туда врывался Шастал, который заменил Шарая – Вантух же в попытке помешать замыканию срезал сферу в собственные ворота. 1:1! Автогол.

В течение нескольких следующих минут ривненчане владели инициативой и даже имели неплохой дальний удар. Впрочем, довольно быстро игра выровнялась, а на 70-х минутах Заря еще и создала ряд топ-моментов. На 71-й Герреро стрелял с линии штрафной, а на 78-й он же ворвался на правый край и пробил оттуда – Ющишин парировал в обоих случаях. Между этими эпизодами расположился лонгшот Горбача над перекладиной.

Ничего подобного в активе ровенчан не было, но и луганчане не смогли вырвать победу. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью – впрочем, она полностью устраивает Зарю. Подопечные Юрия Коваля оторвались от зоны переходных матчей на шесть очков, а из четверки аутсайдеров их может догнать только Оболонь.

Вот только "пивовары" имеют худшую статистику личных встреч с луганчанами. Это означает, что Заря официально сохранила прописку в УПЛ на следующий сезон. Верес же остается в двух зачетных баллах от зоны вылета – и в пяти от спасительной двенадцатой позиции.

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