Шахтер в тяжелом матче переиграл Александрию – чемпиона спасла гениальность Тайсона

Донецкий Шахтер открыл новый чемпионат выездом в Александрию – "горняки" победили со счетом 1:3. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Шахтер начал сезон в воскресенье Суперкубком Украины. "Горняки" произвели положительное впечатление в атаке, но в итоге проиграли трофей Динамо – большие вопросы к обороне. На сборах Луиш Каштру наигрывал новую схему 4-3-3, а на первый официальный матч вышел в привычных для игроков 4-2-3-1. Несмотря на поражение в Суперкубке, наставник Шахтера не сделал ни одного изменения в стартовом составе команды в первом туре Премьер-лиги.

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Состав Шахтера: Пятов – Болбат (Матвиенко, 90), Кривцов, Хочолава, Исмаили – Патрик, Степаненко – Марлос, Тайсон, Соломон (Дентиньо, 84) – Мораес (Бланко Лещук, 75).

Александрия летом основательно подготовилась к ответственному сезону – 5 побед в 8 матчах. Команда понравилась на сборах в Нидерландах, где обыграла АЗ и Андерлехт. Летом Александрия потеряла нескольких игроков, но и неплохо усилилась. Уже в первом матче чемпионата Владимир Шаран левый фланг сформировал из дебютантов.

Состав Александрии: Панькив – Пашаев, Бабогло, Бухал, Мирошниченко – Банада (Шастал, 82), Гречишкин – Лучкевич (Задерака, 65), Ковалец (Запорожан, 72), Третьяков – Ситало.

Со стартовым свистком Шахтер улетел в атаку, не выпуская соперника за центр поля. Наибольшей активностью отличался левый фланг "горняков", куда смещался Тайсон. Манор Соломон смело шел в обводку, остро подключался Исмаили. Уже на 7-й минуте благодаря бразильскому фулбэку Шахтер заработал пенальти.

На передачу Исмаили в штрафную успел Жуниор Мораес, а Дмитрий Гречишкин немного зацепил форварда сборной Украины по ноге. Судья указал на 11-метровую отметку. К мячу подошел Марлос – Юрий Панькив потянул удар, как и добивание Сергея Кривцова. Александрия выбежала в одну атаку, завершила ее неточным ударом и вернулась в глубокую оборону.

Гости продолжали давить, однако ближе к воротам соперника принимали неоптимальные решения. Одну атаку "тонким" пасом испортил Тарас Степаненко (хотя его прогресс в передачах на обострение заметен), другую странной ошибкой испортил Жуниор Мораес. Марлос со штрафного классно навесил во вратарскую, но Хочолава с метра попал в штангу. Удары Тайсона из глубины или блокировались, или летели мимо.

Во второй половине тайма Александрия начала огрызаться контрвыпадами. К счастью хозяев, дончане предостаточно обрезались в центре поля. Отобрали у Исмаили – две вертикальные передачи – Максим Третьяков пробивает в девятку, но Андрей Пятов на месте. Ошибка Алана Патрика привела к новому шансу "черно-желтых" – Артем Ситало выстрелил очень неточно.

Контратаки Александрии стали регулярными и острыми, а в защите Шахтера окончательно воцарился хаос. Любая плохая или неудобная передача "горняков" рисковала стать критической для чемпиона – защитники буквально не знали, как им останавливать оппонентов. Сначала Третьякова на секунду опередили на мяче, потом Макса остановили нарушением правил, однако под занавес тайма он забил свой гол, завершив типичный контрвыпад Александрии после передачи Кирилла Ковальца.

Шахтер ушел на перерыв, проигрывая в счете, а уже на старте второй половины встречи мог пропустить во второй раз. Денис Мирошниченко забросил в штрафную на Евгения Банаду, а тот без опеки плохо пробил из центра штрафной. Уже после этого "горняки" полностью завладели мячом и перешли на тренированные на сборах 4-3-3. Моменты гостей были неплохими, однако Юрий Панькив надежно держал ворота на замке.

Исмаили и Тайсон разыграли комбинацию на левом полуфланге – голкипер на месте. Манор Соломон мощно прострелил справа (израильтянин во втором тайме гораздо больше времени проводил справа, где ему заметно комфортнее) – Панькив среагировал на рикошет. Легкий удар Алана Патрика с линии штрафной – капитан Александрии снова на высоте. На 58-й минуте редуты хозяев все же не выдержали натиска. Тайсон организовал эффектную стеночку с Патриком и покатил на "пятачок" – там мяч в собственные ворота срезал Глеб Бухал.

Далее ситуация на поле напоминала гандбольный матч: Шахтер большими силами разыгрывал мяч по периметру чужой штрафной зоны, а Александрия всей командой сидела во владениях Панькива. Многоходовка с участием Соломона, Марлоса и Тайсона завершилась заблокированным ударом последнего. Жуниор Мораес пробил в сантиметрах над воротами, а выстрел с острого угла от Исмаили парировал голкипер.

На 72-й минуте Александрия все же не выстояла. Тайсон по диагонали сместился с левого фланга, проскользнул мимо нескольких оппонентов и подкрутил сферу в дальнюю "шестерку". Поведя в счете, Шахтер ослабил хватку. Подопечные Владимира Шарана получили шанс перейти в атаку, но ничего осмысленного у них не получалось. Значительно ближе к голу были гости: немного не попал Исмаили, эффектный удар Марлоса со штрафного Юрий Панькив перевел на угловой.

В компенсированное время Шахтер поставил красивую точку: гениальный пас Тайсона, Бланко Лещук покатил параллельно на свободного Дентиньо, а тот на дальней штанге отправил мяч в пустые ворота. В итоге – победа Шахтера 1:3. Чемпион удачно начал новый сезон Премьер-лиги. Следующая игра Луиша Каштру – против Карпат. Александрия может быть разочарована таким итогом, но в целом результат по игре справедлив.