У бывшего тренера Ромы Жозе Моуринью на столе лежит новое предложение: как информирует турецкий инсайдер Ягиз Сабунчуоглу, потенциальный президент Фенербахче Азиз Йылдырым хочет нанять "особенного" на следующий сезон. Проблема заключается в том, что Йылдырым лишь выдвинул свою кандидатуру на выборах президента клуба – ему ещё предстоит их выиграть.

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Йылдырым уже руководил "канарейками" с 1998 по 2018 год и уверен в своей победе на следующий срок. Португальский тренер не спешит возвращаться к работе – ранее он неоднократно заявлял, что хочет убедиться в том, что выберет правильный вариант для следующего шага в своей карьере.

Напомним, что по ходу этого сезона Фенербахче рассматривал вариант со снятием с чемпионата Турции. Действующее руководство клуба считает, что Федерация футбола Турции не может обеспечить честный розыгрыш чемпионата.

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